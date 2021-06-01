01 Haziran 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın rakibi Moldova'nın aday kadrosu açıklandı!

Millilerin rakibi Moldova'nın kadrosu açıklandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

A Milli Takım'ımız, EURO 2020 öncesinde 3. hazırlık maçını Moldova ile oynayacak. 3 Haziran Perşembe günü 'da oynanacak olan müsabaka öncesinde, Moldova'nın aday kadrosu belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nın 3 Haziran Perşembe günü 'da Moldova ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: (), (Petrolul), Cristian Avram (Petrocub)

Defans: Veaceslav Posmac, (Sheriff Tiraspol), (), , (Milsami Orhei), , Maxim Potirniche, Sergiu Platica (Petrocub)

Orta saha: Vadim Rața (Chindia), Cristian Dros (Spartak Jürmala), Igor Costrov (Gomel), Evgheni Oancea (SKA Habarovsk), Gheorghe Anton (Gloria Buzau), Andrei Cojocari, Victor Bogaciuc (Petrocub)

Forvet: Ion Nicolaescu (Dunajska Streda), Vitalie Damașcan (RKC Waalwijk), Alexandru Antoniuc (Milsami Orhei), Nicky Clescenco (FC Sion), Danu Spataru (FC Ararat)

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