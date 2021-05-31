31 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Kupa Amerika (Copa America) Brezilya'da düzenlenecek!

Kupa Amerika Brezilya'da düzenlenecek!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

Son dakika spor haberleri: Daha önce ve 'nın ev sahipliğinde gerçekleşmesi planlanan 2021 (Copa America), 'da düzenlenecek.

ve 'nın ev sahipliği iptal edilen 2021 (Copa America), 'da düzenlenecek.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan () yapılan açıklamada, turnuvanın Brezilya'da gerçekleştirileceği belirtilerek, "Dünyanın en iyi futbolu, milyonlarca Güney Amerikalıya mutluluk ve tutku getirecek." ifadeleri kullanıldı.

13 Haziran-10 Temmuz tarihlerindeki Kupa Amerika'nın Kolombiya ve Arjantin'de oynanması planlanmıştı.

CONMEBOL, Kolombiya'da şiddetli protestolar, Arjantin'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki ülkenin ev sahipliğini iptal etmişti.

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