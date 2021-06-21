Son dakika spor haberi: İtalyan basını transferi duyurdu! A Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ezeli rakibe...

İtalya Serie A ekiplerinden Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği merak konusu. A Milli futbolcu henüz kulübüyle sözleşme imzalamazken transfer iddiaları da beraberinde geldi. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de milli oyuncuyu radarında tuttuğu bilinirken, İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A ekibi Milan'la sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transfer olacağı iddia edildi.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre milli futbolcu, sezonu şampiyon tamamlayan Inter ile prensip anlaşmasına vardı.

ERIKSEN'İN YERİNE GELİYOR

Eriksen'in sağlık sorunları sebebiyle futboldan bir süre uzak kalacak olmasından ötürü Inter Kulübü'nün Hakan Çalhanoğlu'yla el sıkıştığı belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla Serie A'da oynadığı 33 maçta 4 gol atıp 10 asist yapmıştı.

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