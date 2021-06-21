21 Haziran 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: İtalyan basını transferi duyurdu! A Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ezeli rakibe...

Yılın transferi olabilir! Hakan Çalhanoğlu...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.06.2021

İtalya ekiplerinden Milan ile sözleşmesi sona eren 'nun geleceği merak konusu. A Milli futbolcu henüz kulübüyle sözleşme imzalamazken transfer iddiaları da beraberinde geldi. 'nın önde gelen kulüplerinin de milli oyuncuyu radarında tuttuğu bilinirken, basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya ekibi Milan'la sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 'nun Inter'e transfer olacağı iddia edildi.

gazeteci Di Marzio'nun haberine göre milli futbolcu, sezonu şampiyon tamamlayan Inter ile prensip anlaşmasına vardı.

ERIKSEN'İN YERİNE GELİYOR

Eriksen'in sağlık sorunları sebebiyle futboldan bir süre uzak kalacak olmasından ötürü Inter Kulübü'nün Hakan Çalhanoğlu'yla el sıkıştığı belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla Serie A'da oynadığı 33 maçta 4 gol atıp 10 asist yapmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Javi Martinez'in yeni adresi belli oldu! Javi Martinez'in yeni adresi belli oldu!
Barcelona Depay'ı kadrosuna kattı Barcelona Depay'ı kadrosuna kattı
Hem hakem hem kabin memuru! İlginç hayat hikayesi... Hem hakem hem kabin memuru! İlginç hayat hikayesi...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör