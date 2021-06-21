21 Haziran 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: İtalyan basını transferi duyurdu! A Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ezeli rakibe...
İtalya Serie A ekiplerinden Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği merak konusu. A Milli futbolcu henüz kulübüyle sözleşme imzalamazken transfer iddiaları da beraberinde geldi. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de milli oyuncuyu radarında tuttuğu bilinirken, İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İtalya Serie A ekibi Milan'la sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transfer olacağı iddia edildi.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre milli futbolcu, sezonu şampiyon tamamlayan Inter ile prensip anlaşmasına vardı.
ERIKSEN'İN YERİNE GELİYOR
Eriksen'in sağlık sorunları sebebiyle futboldan bir süre uzak kalacak olmasından ötürü Inter Kulübü'nün Hakan Çalhanoğlu'yla el sıkıştığı belirtildi.
Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla Serie A'da oynadığı 33 maçta 4 gol atıp 10 asist yapmıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?