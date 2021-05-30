30 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Milan'ın Hakan Çalhanoğlu ısrarı! İşte son teklif

Milan'ın Hakan ısrarı! İşte son teklif
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 Giriş Tarihi: 30.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'mızın yıldız ismi 'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki futbolcu için İtakyan ekibi son teklifini yaptı.

'daki sözleşmesi sona eren ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir yıldız futbolcuyla görüşmelerini sürdüren kırmızı-siyahlılar son hamlesini yaptı.

'nın haberine göre, İtalya Serie ekibi Milan, A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'na sözleşmesinin yenilenmesi konusunda son teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

Çizme ekibinin 27 yaşındaki futbolcuya senelik 4 milyon euro garanti ücret+bonuslarla birlikte 4 yıllık sözleşme önerdiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 33 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.


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