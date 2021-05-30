Milan'ın Hakan Çalhanoğlu ısrarı! İşte son teklif

Son dakika spor haberleri: A Milli Takımı'mızın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Milan ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki futbolcu için İtakyan ekibi son teklifini yaptı.

Milan'daki sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir yıldız futbolcuyla görüşmelerini sürdüren kırmızı-siyahlılar son hamlesini yaptı.



Nicolo Schira'nın haberine göre, İtalya Serie ekibi Milan, A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'na sözleşmesinin yenilenmesi konusunda son teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

Çizme ekibinin 27 yaşındaki futbolcuya senelik 4 milyon euro garanti ücret+bonuslarla birlikte 4 yıllık sözleşme önerdiği ifade edildi.



Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 33 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.







DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ