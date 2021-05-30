Milan'ın Hakan Çalhanoğlu ısrarı! İşte son teklif
Son dakika spor haberleri: A Milli Takımı'mızın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Milan ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki futbolcu için İtakyan ekibi son teklifini yaptı.
Milan'daki sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir yıldız futbolcuyla görüşmelerini sürdüren kırmızı-siyahlılar son hamlesini yaptı.
Nicolo Schira'nın haberine göre, İtalya Serie ekibi Milan, A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'na sözleşmesinin yenilenmesi konusunda son teklifini yaptı ve beklemeye geçti.
Çizme ekibinin 27 yaşındaki futbolcuya senelik 4 milyon euro garanti ücret+bonuslarla birlikte 4 yıllık sözleşme önerdiği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 33 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig