Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ımızın rakiplerinden Galler'in kadrosu belli oldu!
A Milli Takım'ımız EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele edecek. Millilerimizin gruptaki diğer rakipleri İtalya, Galler ve İsviçre olacak. Hem grubun hem de turnuvanın önemli takımlarından Galler'in kadrosu açıklandı. İşte o liste... | Son dakika spor haberleri
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek Galler Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi.
Galler Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından duyurulan 26 kişilik kadroda, geçen sezon Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Real Madridli Gareth Bale ile Juventuslu Aaron Ramsey, öne çıkan oyuncular oldu.
İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin 23 yaş altı takımında oynayan 19 yaşındaki orta saha Rubin Colwill de kadroda yer aldı.
Galler'in 26 kişilik kadrosu şöyle:
Kaleci: Adam Davies, Wayne Hennessey, Daniel Ward
Defans: James Lawrence, Chris Mepham, Chris Gunter, Connor Roberts, Joe Rodon, Rhys Norrington-Davies, Ben Cabango, Ben Davies, Neco Williams
Orta saha: Rubin Colwill, Aaron Ramsey, Joe Morrell, Ethan Ampadu, Joe Allen, Jonathan Williams, Matt Smith, Dylan Levitt, David Brooks, Harry Wilson
Forvet: Daniel James, Gareth Bale, Kieffer Moore, Tyler Roberts.
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