30 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ımızın rakiplerinden Galler'in kadrosu belli oldu!

Gruptaki rakiplerimizden Galler'in kadrosu açıklandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 Giriş Tarihi: 30.05.2021

A Milli Takım'ımız 'de A Grubu'nda mücadele edecek. Millilerimizin gruptaki diğer rakipleri İtalya, Galler ve İsviçre olacak. Hem grubun hem de turnuvanın önemli takımlarından Galler'in kadrosu açıklandı. İşte o liste... | Son dakika spor haberleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek Galler Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi.

Galler Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından duyurulan 26 kişilik kadroda, geçen sezon Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Real Madridli Gareth Bale ile Juventuslu Aaron Ramsey, öne çıkan oyuncular oldu.

İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin 23 yaş altı takımında oynayan 19 yaşındaki orta saha Rubin Colwill de kadroda yer aldı.

Galler'in 26 kişilik kadrosu şöyle:

Kaleci: , Wayne Hennessey, Daniel Ward

Defans: James Lawrence, Chris Mepham, Chris Gunter, Connor Roberts, Joe Rodon, Rhys Norrington-, Ben Cabango, Ben Davies, Neco Williams

Orta saha: Rubin Colwill, Aaron Ramsey, Joe Morrell, , Joe Allen, Jonathan Williams, , Dylan Levitt, David Brooks, Harry Wilson

Forvet: Daniel James, Gareth Bale, Kieffer Moore, Tyler Roberts.

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