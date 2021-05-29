29 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami'ye flaş para cezası!

Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami'ye flaş para cezası!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

yönetimi, Beckham'ın ortağı olduğu Kulübü'ne ücret tavanı kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 milyon dolar ceza verdi. MLS'ten yapılan açıklamaya göre kulüp, 34 yaşındaki Matuidi'ye ödediği maaşla ücret tavanı aşarak ve kadro sınıflandırmasını hatalı yaparak bütçe ve kadro yönergesini çiğnedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Eski İngiliz futbolcu 'ın ortağı olduğu 'nin Fransız orta saha oyuncusu 'yi kadrosuna kattığı 2020 sezonuna ilişkin başlatılan soruşturma sonuçlandı.

'ten yapılan açıklamaya göre kulüp, 34 yaşındaki Matuidi'ye ödediği maaşla ücret tavanı aşarak ve kadro sınıflandırmasını hatalı yaparak bütçe ve kadro yönergesini çiğnedi.

Bu sebeple Inter Miami'ye 2 milyon dolar ceza verildi. Kulübün 2022 ve 2023 sezonları için belirlenen harcama limiti 2 milyon 271 bin 250 dolar düşürüldü.

Kulübün eski operasyon direktörü 'nın 2022 sezonu sonuna kadar MLS faaliyetlerine katılması yasaklandı. Inter Miami'nin hissedarları arasındaki genel müdür da 250 bin dolar para cezası aldı.

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