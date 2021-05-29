Olympique Lyon teknik direktörlük koltuğuna Peter Bosz'u getirdi!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, teknik direktörlük koltuğuna Peter Bosz'u getirdiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 57 yaşındaki Hollandalı teknik adam ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandı.
Kariyerinde Feyenoord, Ajax, Maccabi Tel Aviv ve Borussia Dortmund gibi kulüpleri çalıştıran Bosz, son olarak Bayer Leverkusen'de görev almıştı.
Rudi Garcia yönetiminde sezonu 4. sırada tamamlayan Olympique Lyon, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti.
L'Olympique Lyonnais est très heureux d'informer de la nomination de Peter Bosz en qualité d'entraineur de l'équipe professionnelle pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'au 30 juin 2023.— Olympique Lyonnais (@OL) May 29, 2021
Le communiqué 👉 https://t.co/6hlesyrU63#Bosz2023 pic.twitter.com/VOln6lOTGx
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