29 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Olympique Lyon teknik direktörlük koltuğuna Peter Bosz'u getirdi!

Lyon'un yeni teknik direktörü belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Ligue 1 ekiplerinden , teknik direktörlük koltuğuna 'u getirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 57 yaşındaki Hollandalı teknik adam ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Kariyerinde Feyenoord, Ajax, Maccabi Tel Aviv ve Borussia Dortmund gibi kulüpleri çalıştıran Bosz, son olarak Bayer Leverkusen'de görev almıştı.

Rudi Garcia yönetiminde sezonu 4. sırada tamamlayan , UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti.

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