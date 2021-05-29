29 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Holstein Kiel 1 - 5 Köln (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Köln Bundesliga'da kaldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Almanya 'da sezonu 16. sırada bitiren Köln, play-out'ta ile karşı karşıya geldi. Köln, üçüncü sırada tamamlayan rakibini 1-0 kaybettiği maçın rövanşında 5-1 yenerek ligde kaldı. İşte detaylar...

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde () sezonu 16. sırada tamamlayan Köln, play-out'ta 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında 'i 3. sırada bitiren 'i 5-1 yenerek Bundesliga'da kaldı.

Köln, Holstein Stadı'nda oynanan maçın 3. dakikasında 'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Holstein Kiel, bu gole 4. dakikada Jae-sung Lee ile cevap verdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Konuk ekip, 6. ve 13. dakikada ve 39. dakikada 'un topu filelere göndermesiyle ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Köln, 84. dakikada ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

26 Mayıs'ta oynanan play-out ilk maçında konuk ettiği rakibine 1-0 mağlup olan Köln, rövanş karşılaşmasında aldığı bu sonuçla Bundesliga'da kaldı.

Bundesliga'da sezonu 17. sırada tamamlayan ve 18. basamakta bitiren küme düşmüş, İkinci Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ile ikinci sırayı alan , Bundesliga'ya yükselmişti.

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