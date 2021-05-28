IFAB kararını verdi! Oyuncu değişikliği...
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 5 oyuncu değişikliği hakkında kararını verdi. Kurul, kuralın geçerlilik süresinin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığı açıkladı.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), olağan olarak gerçekleştirdiği toplantıda Mayıs 2020'den bu yana yürürlükte olan 5 oyuncu değişikliği kuralı geçerlilik süresinin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
Bugün video konferans yönetimiyle toplanan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, 5 oyuncu değişikliği kuralının süresini uzatmaya karar verdi. Covid-19'un futbol dünyasındaki etkilerinin devam etmesi üzerine Mayıs 2020'te yürürlüğe giren kural, 31 Aralık 2022'e tarihine kadar geçerliliğini koruyacak. Bu kural ile birlikte yoğun dönemlerde oynanacak olan maçlarda oyuncuların daha rahat hareket edebilmesi amaçlanıyor.
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