28 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Juventus'ta Andrea Pirlo ile yollar ayrıldı!
Serie A devi Juventus, teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırdığını duyurdu. İtalyan takımının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Birlikte yaşanan tüm duygular için teşekkürler Pirlo" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Serie A takımlarından Juventus, teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırdığını duyurdu.
İtalyan takımının hesabından yapılan paylaşımda, "Birlikte yaşanan tüm duygular için teşekkürler Pirlo" denildi.
İşte İtalyan ekibinin sosyal medya hesabından ayrılığı açıkladığı paylaşım:
GRAZIE per tutte le emozioni vissute insieme!— JuventusFC (@juventusfc) May 28, 2021
🏆🏆⚪⚫ @Pirlo_Official
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