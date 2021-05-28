28 Mayıs 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Juventus'ta Andrea Pirlo ile yollar ayrıldı!

Juventus'ta Pirlo ile yollar ayrıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 Giriş Tarihi: 28.05.2021

devi , teknik direktör ile yollarını ayırdığını duyurdu. takımının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Birlikte yaşanan tüm duygular için teşekkürler Pirlo" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

takımlarından , teknik direktör ile yollarını ayırdığını duyurdu.

takımının hesabından yapılan paylaşımda, "Birlikte yaşanan tüm duygular için teşekkürler Pirlo" denildi.

İşte İtalyan ekibinin sosyal medya hesabından ayrılığı açıkladığı paylaşım:

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