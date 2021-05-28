28 Mayıs 2021, Cuma
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David Alaba resmen Real Madrid'e transfer oldu!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ile sözleşme yenilemeyen David Alaba'nın yeni takımı belli oldu. 28 yaşındaki yıldız oyuncu, La Liga temsilcisi Real Madrid'le 5 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri
Real Madrid, Bayern Münih'ten ayrılan David Alaba ile 5 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.
Bavyera ekibinde 428 maça çıkan Alaba, 33 gol ve 53 asistlik performans sergiledi.
💻 #WelcomeAlaba pic.twitter.com/acS6QDtNkb— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 28, 2021
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