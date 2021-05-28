28 Mayıs 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

David Alaba resmen Real Madrid'e transfer oldu!

Alaba'nın yeni takımı belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

ekiplerinden ile sözleşme yenilemeyen 'nın yeni takımı belli oldu. 28 yaşındaki yıldız oyuncu, temsilcisi 'le 5 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

, 'ten ayrılan ile 5 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

ekibinde 428 maça çıkan Alaba, 33 gol ve 53 asistlik performans sergiledi.

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