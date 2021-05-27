27 Mayıs 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Milan Lille kalecisi Mike Maignan'ı transfer ettiğini açıkladı!

Milan Mike Maignan'ı kadrosuna kattı! Bonservisi...
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 Giriş Tarihi: 27.05.2021

, kalecisi 'ı 2026 yılına kadar kadrosuna kattığını açıkladı. Lille'de bu sezon şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki file bekçisinin bonservis bedeli ise 15 milyon Euro olarak duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

, 'in 25 yaşındaki kalecisi 'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Milan'ın idari direktörü , kaleci 'nın takımdan ayrılacağını açıklamış, ekibi de yeni kaleci arayışına geçmişti.

Bu sezon ekibinde başarılı bir sezon geçiren ve lig kupasını kazanan Maignan, İtalyan ekibi Milan ile 5 yıllığına el sıkıştı.

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan deneyimli file bekçisi, Paris Saint-Germain'de forma giymiş, 2015 yılında da 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Lille'e transfer olmuştu.

'de 38 maçta forma giyen 25 yaşındaki eldiven, kalesinde 23 gol görürken 21 karşılaşmada kalesini gole kapamayı başardı.

İşte Milan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

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