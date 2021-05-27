Son dakika transfer haberi: Milan Lille kalecisi Mike Maignan'ı transfer ettiğini açıkladı!
Milan, Lille kalecisi Mike Maignan'ı 2026 yılına kadar kadrosuna kattığını açıkladı. Lille'de bu sezon şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki file bekçisinin bonservis bedeli ise 15 milyon Euro olarak duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Milan, Lille'in 25 yaşındaki kalecisi Mike Maignan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Milan'ın idari direktörü Paolo Maldini, kaleci Gianluigi Donnarumma'nın takımdan ayrılacağını açıklamış, İtalyan ekibi de yeni kaleci arayışına geçmişti.
Bu sezon Fransız ekibinde başarılı bir sezon geçiren ve lig kupasını kazanan Maignan, İtalyan ekibi Milan ile 5 yıllığına el sıkıştı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan deneyimli file bekçisi, Paris Saint-Germain'de forma giymiş, 2015 yılında da 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Lille'e transfer olmuştu.
Ligue 1'de 38 maçta forma giyen 25 yaşındaki eldiven, kalesinde 23 gol görürken 21 karşılaşmada kalesini gole kapamayı başardı.
İşte Milan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:
Official Statement: @mmseize ➡ https://t.co/MIwn2c65hp— AC Milan (@acmilan) May 27, 2021
Comunicato Ufficiale: Mike Maignan ➡ https://t.co/hZ2oj2NYzp #SempreMilan pic.twitter.com/TSSX56sTX4
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