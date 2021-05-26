26 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: İtalya Serie A şampiyonu Inter teknik direktör Antonio Conte ile yollarını ayırdı!

Şampiyonluk da yetmedi! Inter Conte ile yollarını ayırdı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 Giriş Tarihi: 26.05.2021

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter, teknik direktör ile yollarını ayırdı. İtalyan teknik adam 2019 yılında Inter'in başına geçmişti. İşte kulüpten yapılan açıklama... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, şampiyonlukla sonuçlanan sezonun ardından teknik direktör ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda, İtalyan teknik adam ile sözleşmesinin feshi için anlaşıldığı ifade edildi. Yapılan açıklamada Conte'ye, şampiyonluk için teşekkür edildi ve kulübün tarihinde sonsuza dek olacağı söylendi.

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