26 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: İtalya Serie A şampiyonu Inter teknik direktör Antonio Conte ile yollarını ayırdı!
İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter, teknik direktör Antonio Conte ile yollarını ayırdı. İtalyan teknik adam 2019 yılında Inter'in başına geçmişti. İşte kulüpten yapılan açıklama... | Son dakika spor haberleri
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, şampiyonlukla sonuçlanan sezonun ardından teknik direktör Antonio Conte ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda, İtalyan teknik adam ile sözleşmesinin feshi için anlaşıldığı ifade edildi. Yapılan açıklamada Conte'ye, şampiyonluk için teşekkür edildi ve kulübün tarihinde sonsuza dek olacağı söylendi.
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