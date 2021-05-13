13 Mayıs 2021, Perşembe
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Aston Villa 0 - 0 Everton (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Zorlu maçta Aston Villa ile Everton karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig'de Aston Villa ile Everton kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele tıpkı başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve taraflar birer puan aldı.
Bu sonuçla Aston Villa puanını 49'a, Everton ise 56'ya yükseltti.
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