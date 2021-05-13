13 Mayıs 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa 0 - 0 Everton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Aston Villa ile Everton yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

'de heyecan devam ediyor. Zorlu maçta ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İşte detaylar...

'de ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele tıpkı başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve taraflar birer puan aldı.

Bu sonuçla Aston Villa puanını 49'a, Everton ise 56'ya yükseltti.

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