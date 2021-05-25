25 Mayıs 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid Luka Modric'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

Real Madrid'in Modric kararı! Sözleşmesi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 Giriş Tarihi: 25.05.2021

Son dakika spor haberleri: Hırvat orta saha oyuncusu 'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

'nın , Hırvat futbolcu ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.

Kulübünden yapılan açıklamada, Modric'in sözleşmesinin yenilendiği ve tarafların 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

Modric de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en iyi takımının formasını giymeye devam etmekten gururlu ve mutluyum." diye yazdı.

kulübünde 2012 yılından bu yana forma giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Modric, geçen sezon 48 maçta (35 lig, 12 , 1 ) oynadı.


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