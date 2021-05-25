25 Mayıs 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Gennaro Gattuso Napoli'den ayrıldı Fiorentina'ya gitti!

Gattuso'nun yeni adresi belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 Giriş Tarihi: 25.05.2021

İtalya Serie A'da sezonu sıralaması dışında bitiren , teknik direktör ile yollarını ayırmıştı. İtalyan teknik adamın yeni adresi ise oldu.

İtalya Serie A'da son hafta Verona ile 1-1 berabere kalan ve vizesi alamayan , teknik direktör ile yollarını ayırmıştı.

2 yıldır Napoli'yi çalıştıran İtalyan teknik adam, ayrılığın hemen ardından ile anlaştı.

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