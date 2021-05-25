Gennaro Gattuso Napoli'den ayrıldı Fiorentina'ya gitti!

İtalya Serie A'da sezonu Şampiyonlar Ligi sıralaması dışında bitiren Napoli, teknik direktör Gennaro Gattuso ile yollarını ayırmıştı. İtalyan teknik adamın yeni adresi ise Fiorentina oldu.

İtalya Serie A'da son hafta Verona ile 1-1 berabere kalan ve Şampiyonlar Ligi vizesi alamayan Napoli, teknik direktör Gennaro Gattuso ile yollarını ayırmıştı.

2 yıldır Napoli'yi çalıştıran İtalyan teknik adam, ayrılığın hemen ardından Fiorentina ile anlaştı.

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