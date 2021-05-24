Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Mustafa Kapı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille Fransa Ligue 1'i şampiyon tamamladı. Bu süreçte skor katkısı oldukça yüksek olan milli yıldızlarımız, Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği (UNFP) tarafından yılın 11'nde kendine yer bulamadı. Bu karar sosyal medyada tepki çekti.

Fransa Ligue 1'de milli yıldızlarımızın formasını giydiği Lille, tarihindeki 4. şampiyonluğa ulaştı. Dev zaferde büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından hazırlanan sezonun 11'ine alınmadı.

Bu karar Türk taraftarlar ve Lille taraftarları arasında tepki çekti. Burak Yılmaz, Lille formasıyla 16 gol ve 5 asistlik performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

LIGUE 1'İN SEÇTİĞİ YILIN 11'İ:

Navas (PSG), Reinildo (Lille), Kimpembe (PSG), Marquinhos (PSG), Clauss (Lens), Tchouameni (Monaco), Andre (Lille), Paqueta (Lyon), Depay (Lyon), Mbappe (PSG), Neymar (PSG).

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