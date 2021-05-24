24 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri... Skandal karar! Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı yılın 11'nde yer almadı...

Büyük tepki! Verdikleri karar...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.05.2021

Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Mustafa Kapı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille Fransa 'i şampiyon tamamladı. Bu süreçte skor katkısı oldukça yüksek olan milli yıldızlarımız, Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği (UNFP) tarafından yılın 11'nde kendine yer bulamadı. Bu karar sosyal medyada tepki çekti.

Fransa 'de milli yıldızlarımızın formasını giydiği Lille, tarihindeki 4. şampiyonluğa ulaştı. Dev zaferde büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından hazırlanan sezonun 11'ine alınmadı.

Bu karar Türk taraftarlar ve Lille taraftarları arasında tepki çekti. Burak Yılmaz, Lille formasıyla 16 gol ve 5 asistlik performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

LIGUE 1'İN SEÇTİĞİ YILIN 11'İ:
Navas (PSG), Reinildo (Lille), Kimpembe (PSG), Marquinhos (PSG), Clauss (Lens), Tchouameni (Monaco), Andre (Lille), Paqueta (Lyon), Depay (Lyon), Mbappe (PSG), (PSG).

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