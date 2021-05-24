24 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Serbest kaldı! Mario Mandzukic Milan'dan ayrıldığını duyurdu!

Mandzukic Milan'dan ayrıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 Giriş Tarihi: 24.05.2021

Son dakika spor haberleri... Transfer döneminde ile görüşen ancak 'a transfer olan , İtalya Serie A ekibiyle sözleşme yenilemedi ve takımdan ayrıldığını açıkladı. Mandzukic, sosyal medyadan bir paylaşım yayınladı.

ile anlaşması sona eren , takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Milan'a veda eden Mandzukic, "AC Milan için oynamak bir zevkti. Bana bu fırsatı verdiği için kulüp yönetimine, özverili çalışmaları için koçluk kadrosuna ve harika bir ekip olan takım arkadaşlarıma minnettarım. Bu harika kulübü olması gerektiği yerde Şampiyonlar Ligi'ne geri getirmeyi başardığımız için mutluyum ve bu kulüpteki herkese gelecek için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
UEFA Konferans Ligi kupası tanıtıldı! UEFA Konferans Ligi kupası tanıtıldı!
Büyük tepki! Verdikleri karar... Büyük tepki! Verdikleri karar...
Mahrez'den örnek davranış! Filistin bayrağı açtı... Mahrez'den örnek davranış! Filistin bayrağı açtı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör