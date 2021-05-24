24 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Serbest kaldı! Mario Mandzukic Milan'dan ayrıldığını duyurdu!
Son dakika spor haberleri... Transfer döneminde Beşiktaş ile görüşen ancak Milan'a transfer olan Mario Mandzukic, İtalya Serie A ekibiyle sözleşme yenilemedi ve takımdan ayrıldığını açıkladı. Mandzukic, sosyal medyadan bir paylaşım yayınladı.
Milan ile anlaşması sona eren Mario Mandzukic, takımdan ayrıldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Milan'a veda eden Mandzukic, "AC Milan için oynamak bir zevkti. Bana bu fırsatı verdiği için kulüp yönetimine, özverili çalışmaları için koçluk kadrosuna ve harika bir ekip olan takım arkadaşlarıma minnettarım. Bu harika kulübü olması gerektiği yerde Şampiyonlar Ligi'ne geri getirmeyi başardığımız için mutluyum ve bu kulüpteki herkese gelecek için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.
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