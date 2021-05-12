12 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah'tan dünya liderlerine Filistin çağrısı

Salah'tan dünya liderlerine Filistin çağrısı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 Giriş Tarihi: 12.05.2021

ekiplerinden 'da forma giyen Mısırlı yıldız , 'in 'ya ve Filistin halkına saldırılarına tepki göstererek dünya liderlerine çağrıda bulundu.

takımlarından 'un Mısırlı futbolcusu , 'dan yaptığı paylaşımda, Başbakan Johnson'ı da etiketleyerek, "Son 4 yıldır evim olan ülkenin Başbakanı (Johnson) dahil olmak üzere tüm dünya liderlerini masum insanlara yönelik şiddet ve öldürülmesinin derhal durdurulması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyorum. Yetti artık." ifadelerini kullandı.

Salah, bu paylaşımından kısa bir süre önce de Twitter hesabının profil fotoğrafına, külliyesindeki Kubbetu's Sahra önünde çekilmiş fotoğrafını koydu. Salah'ın paylaşımları kısa süre içerisinde takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

İşe o paylaşım:

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