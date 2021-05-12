Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah'tan dünya liderlerine Filistin çağrısı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistin halkına saldırılarına tepki göstererek dünya liderlerine çağrıda bulundu.
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başbakan Johnson'ı da etiketleyerek, "Son 4 yıldır evim olan ülkenin Başbakanı (Johnson) dahil olmak üzere tüm dünya liderlerini masum insanlara yönelik şiddet ve öldürülmesinin derhal durdurulması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyorum. Yetti artık." ifadelerini kullandı.
Salah, bu paylaşımından kısa bir süre önce de Twitter hesabının profil fotoğrafına, Mescid-i Aksa külliyesindeki Kubbetu's Sahra önünde çekilmiş fotoğrafını koydu. Salah'ın paylaşımları kısa süre içerisinde takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
İşe o paylaşım:
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