12 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: UEFA Real Madrid Barcelona ve Juventus hakkında soruşturma başlattı!

UEFA'dan dev kulüplere soruşturma!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 Giriş Tarihi: 12.05.2021

UEFA, oluşumundan çekilme kararı almayan , Barcelona ve Juventus kulüpleri hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haverleri

UEFA'dan yapılan açıklamada, 'nin kurucularından olan üç kulübün, UEFA yönetmeliklerinin olası ihlalinden dolayı soruşturulacağı belirtildi.

Soruşturmada elde edilecek bilgilerin önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

'nin , , , , , , 'nın , Inter ve Juventus, 'nın , Barcelona ve kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA, , ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki kulüpler girişimden çekildiklerini açıklamıştı.

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