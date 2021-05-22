22 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih 5 - 2 Augsburg (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bayern gol oldu yağdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

'nın 34. ve son haftasında , 'u konuk etti. 'da bu sezonu da şampiyon olarak tamamlayan , Augsburg kalesine 5 gol birden atarak maçı 5-2 kazandı.

'da 2020/21 sezonu sona erdi. Son hafta maçında , evinde 'u ağırladı. Daha önceden şampiyonluğunu ilan eden , Gouweleeuw'un kendi kalesine, , , ve 'nin golleriyle maçı 5-2 kazandı. Augsburg'un golleri ise ve 'den geldi.

Bu sonuçla Bayern Münih sezonu 78 puanla birinci sırada olarak, Augsburg ise 36 puanla 13. sırada tamamladı.

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