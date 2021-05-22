Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Bayern Münih, Augsburg'u konuk etti. Bundesliga'da bu sezonu da şampiyon olarak tamamlayan Bayern, Augsburg kalesine 5 gol birden atarak maçı 5-2 kazandı.

Almanya Bundesliga'da 2020/21 sezonu sona erdi. Son hafta maçında Bayern Münih, evinde Augsburg'u ağırladı. Daha önceden şampiyonluğunu ilan eden Bayern, Gouweleeuw'un kendi kalesine, Gnabry, Kimmich, Coman ve Lewandowski'nin golleriyle maçı 5-2 kazandı. Augsburg'un golleri ise Hahn ve Niederlechner'den geldi.

Bu sonuçla Bayern Münih sezonu 78 puanla birinci sırada olarak, Augsburg ise 36 puanla 13. sırada tamamladı.

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