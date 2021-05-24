24 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Burak Yılmaz'dan şampiyonluk sonrası mesaj: Allah razı olsun

Kral'dan şampiyonluk sonrası mesaj: Allah razı olsun
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 Giriş Tarihi: 24.05.2021

'de şampiyonluğunu ilan eden 'de forma giyen milli yıldız 'dan 'ye mesaj var... 'i 2-1 yenerek 'nin bir puan önünde şampiyonluğa uzanan Lille'de bu sezonki performansıyla göz kamaştıran Burak Yılmaz gördüğü destek nedeniyle minnettar olduğunu söyledi.

, , ve 'nın formasını terlettiği , 2-1'lik galibiyeti sonrası ligi 'nin bir puan önünde tamamlayarak şampiyon oldu.

Bu sezonki inanılmaz performansıyla şampiyopnlukta büyük pay sahibi olan milli yıldız Burak Yılmaz maç sonrası 'de kendilerini destekleyen herkese teşekkür etti ve şu mesajı yolladı:

"Buradan ülkeme selam yolluyorum. 'da Türk olarak bu sevinci yaşadık. Misyonumuzu biliyorduk ve üstümüze düşeni yaptık. Bize 'Bizim çocuklar' dediniz, dualar ettiniz. Hepinizden Allah razı olsun."

Burak Yılmaz ayrıca, şampiyonluğun ardından sahada annesini aradı ve "Anneciğim şampiyon oldum" diyerek sevincini paylaştı.

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