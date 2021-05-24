Burak Yılmaz'dan şampiyonluk sonrası mesaj: Allah razı olsun

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan eden Lille'de forma giyen milli yıldız Burak Yılmaz'dan Türkiye'ye mesaj var... Angers'i 2-1 yenerek PSG'nin bir puan önünde şampiyonluğa uzanan Lille'de bu sezonki performansıyla göz kamaştıran Burak Yılmaz gördüğü destek nedeniyle minnettar olduğunu söyledi.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını terlettiği Lille, 2-1'lik Angers galibiyeti sonrası ligi PSG'nin bir puan önünde tamamlayarak şampiyon oldu.

Bu sezonki inanılmaz performansıyla şampiyopnlukta büyük pay sahibi olan milli yıldız Burak Yılmaz maç sonrası Türkiye'de kendilerini destekleyen herkese teşekkür etti ve şu mesajı yolladı:

"Buradan ülkeme selam yolluyorum. Fransa'da Türk olarak bu sevinci yaşadık. Misyonumuzu biliyorduk ve üstümüze düşeni yaptık. Bize 'Bizim çocuklar' dediniz, dualar ettiniz. Hepinizden Allah razı olsun."

Burak Yılmaz ayrıca, şampiyonluğun ardından sahada annesini aradı ve "Anneciğim şampiyon oldum" diyerek sevincini paylaştı.





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