Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere FA Cup Final
İngiltere FA Cup final maçında Chelsea ile Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere FA Cup'ta heyecan devam ediyor. Final maçında Chelsea ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CHELSEA - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Chelsea - Leicester City maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 19:15'te Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.
CHELSEA - LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Chilwell; Ziyech, Mount; Werner.
Leicester City: Schmeichel; Evans, Fofana, Çağlar; Pereira, Ndidi, Tielemans, Castagne; Maddison; Vardy, Iheanacho.
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