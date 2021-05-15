15 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere FA Cup Final

Chelsea - Leicester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

maçında ile ve 'in formasını giydiği karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere FA Cup'ta heyecan devam ediyor. Final maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Leicester City maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 19:15'te Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

CHELSEA - LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Chilwell; Ziyech, Mount; Werner.

Leicester City: Schmeichel; Evans, Fofana, Çağlar; Pereira, Ndidi, Tielemans, Castagne; Maddison; Vardy, Iheanacho.

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