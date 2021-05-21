Son dakika transfer haberi: Burak Yılmaz'ın menajeri açıkladı! Türkiye'ye dönecek mi?

Fransa Ligi'nde Lille forması giyen ve bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Burak Yılmaz ile ilgili açıklama menajerinden açıklama geldi. Milli futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, transfer iddiaları hakkında konuştu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Burak Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen milli futbolcunun Türkiye'ye döneceği iddiaları ile ilgili konuştu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Burak Yılmaz, İspanyol AS Gazetesi'nde yılın en iyi transferleri 11'inde yer aldı. Dikkat ederseniz Burak haricinde 11'de yer alan tüm oyuncular için büyük transfer paraları ödenmiş. Bu bile Burak'ın ne kadar önemli bir oyuncu, Lille için ne kadar önemli bir transfer olduğunu gösteriyor. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Fransa'da PSG'nin önünde şampiyonluğu kutlayan Lille gerçek anlamdan önderlik ediyor. Şehirde onu sadece bir futbolcu olarak değil, gerçek bir lider olarak görmeye başladılar. Belki Lille'de altyapıdan yetişip, orada 20 yıl oynayan bir futbolcu bile bu kadar güven toplayamamıştı" diye konuştu.

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