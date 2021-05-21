21 Mayıs 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Burak Yılmaz'ın menajeri açıkladı! Türkiye'ye dönecek mi?

Burak Yılmaz'ın menajeri açıkladı! Türkiye'ye dönecek mi?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

Ligi'nde forması giyen ve bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren ile ilgili açıklama menajerinden açıklama geldi. Milli futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, transfer iddiaları hakkında konuştu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'ın menajeri Necdet Ergezen milli futbolcunun 'ye döneceği iddiaları ile ilgili konuştu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Burak Yılmaz, 'nde yılın en iyi transferleri 11'inde yer aldı. Dikkat ederseniz Burak haricinde 11'de yer alan tüm oyuncular için büyük transfer paraları ödenmiş. Bu bile Burak'ın ne kadar önemli bir oyuncu, için ne kadar önemli bir transfer olduğunu gösteriyor. Kendisiyle gurur duyuyoruz. 'da 'nin önünde şampiyonluğu kutlayan Lille gerçek anlamdan önderlik ediyor. Şehirde onu sadece bir futbolcu olarak değil, gerçek bir lider olarak görmeye başladılar. Belki Lille'de altyapıdan yetişip, orada 20 yıl oynayan bir futbolcu bile bu kadar güven toplayamamıştı" diye konuştu.

Tecrübeli golcü Burak Yılmaz ile ilgili sezon sonu 'ye transfer olabileceği yönünde iddialar vardı. Yılmaz'ın 'e dönme ihtimali ile ilgili konuşan Ergezen, "Fransa'da da baskı var. Ama hakemin son düdüğüyle futbolcular sosyal hayatlarına dönebiliyor. Ailesi ile rahatça parka gidip, hoş vakit geçiriyor. Mutlu, polemiklerden uzak, bu da performansına doğrudan yansıyor. Burak ile ilgili Türkiye'ye dönecek sözleri spekülasyondan ibaret. Hedefleri olan bir kulüptü Lille o nedenle oraya gitmek istedi. Bundan sonra da hedefi daha yüksek olan bir takıma gider. Bugün söylenenler ise spekülasyondan öteye gitmez" diyerek sözlerini noktaladı.
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