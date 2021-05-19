19 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle United 1-0 Sheffield United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Newcastle United sahasında kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.05.2021

'in 37. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

'in 37. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

N. United'a galibiyeti getiren golü 45+4. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United 42 puana yükseldi. Sheffield United ise 20 puanda kaldı.

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