19 Mayıs 2021, Çarşamba
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Newcastle United 1-0 Sheffield United (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Newcastle United ile Sheffield United kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Newcastle United sahasında Sheffield United'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
N. United'a galibiyeti getiren golü 45+4. dakikada Joseph Willock kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Newcastle United 42 puana yükseldi. Sheffield United ise 20 puanda kaldı.
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