15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Burnley - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Burnley ile Leeds United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Burnley - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Burnley ile Leeds United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Burnley - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BURNLEY - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Burnley - Leeds United maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 14:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.
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