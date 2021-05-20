20 Mayıs 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Atalanta 1 - 2 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Kupası Juventus'un!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 Giriş Tarihi: 20.05.2021

Final maçında ile karşı karşıya geldi. ekibi, 31. dakikada Kulusevski ve 73. dakikada 'nın golleriyle maçı 2-1 kazandı. Atalanta'nın tek golü ise 41'de Malinovskiy'den geldi.

Final maçında ile kozlarını paylaştı. Lig şampiyonluğunu Inter'e kaptıran Juventus, İtalya Kupası'nda kazanan taraf oldu.

Juve'ye galibiyeti getiren goller 31. dakikada Kulusevski ve 73. dakikada 'dan geldi. Atalanta'nın tek golünü ise 41'de Malinovskiy kaydetti.

Ayrıca Atalanta 88'de 'nin kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Bu galibiyetle Juventus, tarihinde 20. kez oynadığı İtalya Kupası finalinde 14. kez galibiyet sevinci yaşadı.

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