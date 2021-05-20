İtalya Kupası Final maçında Atalanta ile Juventus karşı karşıya geldi. Torino ekibi, 31. dakikada Kulusevski ve 73. dakikada Chiesa'nın golleriyle maçı 2-1 kazandı. Atalanta'nın tek golü ise 41'de Malinovskiy'den geldi.

İtalya Kupası Final maçında Atalanta ile Juventus kozlarını paylaştı. Lig şampiyonluğunu Inter'e kaptıran Juventus, İtalya Kupası'nda kazanan taraf oldu.

Juve'ye galibiyeti getiren goller 31. dakikada Kulusevski ve 73. dakikada Chiesa'dan geldi. Atalanta'nın tek golünü ise 41'de Malinovskiy kaydetti.

Ayrıca Atalanta 88'de Toloi'nin kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Bu galibiyetle Juventus, tarihinde 20. kez oynadığı İtalya Kupası finalinde 14. kez galibiyet sevinci yaşadı.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ