20 Mayıs 2021, Perşembe
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Fransa Kupası'nı kazanan PSG! Monaco 0-2 Paris Saint-Germain (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa Kupası final maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile Monaco karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Paris temsilcisi 2-0 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.
Stade de France'da oynanan Fransa Kupası final karşılaşmasında PSG ile Monaco karşı karşıya geldi.
PSG, Icardi'nin 19. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 81. dakikasında Kylian Mbappe farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmanın sonucunu belirledi: 2-0.
Böylece PSG, kupayı 14'üncü kez müzesine götürdü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mücadeleyi stadda izledi.
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