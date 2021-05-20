20 Mayıs 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Fransa Kupası'nı kazanan PSG! Monaco 0-2 Paris Saint-Germain (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Kupası'nı kazanan PSG!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.05.2021

final maçında Paris Saint-Germain () ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Paris temsilcisi 2-0 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.

'da oynanan final karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi.

PSG, Icardi'nin 19. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 81. dakikasında farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmanın sonucunu belirledi: 2-0.

Böylece PSG, kupayı 14'üncü kez müzesine götürdü. Cumhurbaşkanı , mücadeleyi stadda izledi.

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