Fransa Kupası'nı kazanan PSG! Monaco 0-2 Paris Saint-Germain (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Kupası Final maçında Atalanta ile Juventus karşı karşıya geldi. Torino ekibi, 31. dakikada Kulusevski ve 73. dakikada Chiesa'nın golleriyle maçı 2-1 kazandı. Atalanta'nın tek golü ise 41'de Malinovskiy'den geldi.