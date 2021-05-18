18 Mayıs 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Southampton Theo Walcott'la iki yıllık sözleşme imzaladı

Walcott'un sözleşmesi 2 yıl uzatıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 Giriş Tarihi: 18.05.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden SouthamptonTheo Walcott'un sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

ekiplerinden , bu sezon kiralık olarak forma giyen 'la iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'dan sezon başında kiralanan 32 yaşındaki Walcott ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere iki yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Southampton, Everton ile sözleşme süresi sezon sonunda dolacak Theo Walcott için bonservis bedeli ödemeyecek.

Bu sezon 22 lig maçında 3 gole imza atan kanat oyuncusu Walcott, 'nda ise 47 karşılaşmada görev almıştı.


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