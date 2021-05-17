17 Mayıs 2021, Pazartesi
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Hellas Verona - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Hellas Verona ile Bologna karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hellas Verona - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Hellas Verona ile Bologna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hellas Verona - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HELLAS VERONA - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hellas Verona - Bologna maçı 17 Mayıs Pazartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
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