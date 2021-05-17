17 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hellas Verona - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Bologna maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 Giriş Tarihi: 17.05.2021

İtalya Serie A'nın 37. haftasında ile karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hellas Verona - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hellas Verona - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HELLAS VERONA - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hellas Verona - Bologna maçı 17 Mayıs Pazartesi günü saat 21:45'te 'te canlı yayınlanacak.

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