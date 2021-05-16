16 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

West Bromwich 1-2 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Liverpool Alisson'un golü ile kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

İngiltere 'in 36. haftasında deplasmanda milli futbolcumuz 'nun forma giydiği 'i Alisson'un 90+5. dakikada kaydettiği golle 2-1 mağlup etti.

'in 36. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. 'da oynanan mücadeleyi Liverpool, kaleci Alisson'un 90+5. dakikada kornerden gelen ortaya yaptığı kafa vuruşuyla 2-1 kazandı ve bileti için önemli bir adım attı.

West Bromwich, 15. dakikada -'nun golüyle öne geçerken, Liverpool'un beraberlik sayısını 33. dakikada kaydetti. 90+5. dakikadaki son şansta ileri çıkan Alisson, kornerden golü attı ve takımına 3 puanı getirdi.

West Bromwich'te milli oyuncumuz , ilk 11'de başladığı maçta 75 dakika sahada kalırken, 'dan kiralanan yedek kulübesinde yer aldı.

Bu sonucun ardından Liverpool 63 puana yükseldi ve 4. sıradaki 'nin 1 puan gerisinde yer aldı. Lige veda eden West Bromwich ise 26 puanla 19. sırada kaldı.

'in 37. haftasında Liverpool deplasmanda ile karşılaşacakken, West Bromwich evinde West Ham'ı konuk edecek.

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