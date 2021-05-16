İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Sheffield United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Everton - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Sheffield United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Everton - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Everton - Sheffield United maçı 16 Mayıs Pazar günü saat 21:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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