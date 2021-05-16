Almanya Bundesliga'da 33. haftasında RB Leipzig ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, RB Leipzig - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında RB Leipzig ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, RB Leipzig - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RB LEIPZIG - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Wolfsburg maçı 16 Mayıs Pazar günü saat 21:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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