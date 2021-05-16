16 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

RB Leipzig - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

RB Leipzig - Wolfsburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 Giriş Tarihi: 16.05.2021

'da 33. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RB LEIPZIG - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Wolfsburg maçı 16 Mayıs Pazar günü saat 21:30'da 'de canlı yayınlanacak.

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