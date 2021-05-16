İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tottenham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tottenham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOTTENHAM - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tottenham - Wolverhampton maçı 16 Mayıs Pazar günü saat 16:05'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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