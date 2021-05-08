08 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Yere göğe sığdıramadılar! Fransızlardan Burak Yılmaz'a büyük övgü

Fransızlar Burak'ı yere göğe sığdıramadılar!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

Fransa Ligi'nde 'in 'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol kaydederek takımının şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmasını sağlayan , Fransız basınından büyük övgü aldı. Milli futbolcuya methiyeler düzülürken, ülkenin önde gelen dergilerinden Burak Yılmaz'la ilgili, "Zihinlere damga vurdu" yorumunu yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fransız basını, (Ligue 1) ekiplerinden 'de forma giyen milli futbolcu 'ın maçında attığı gollerin ardından milli futbolcunun, takımının başarısında önemli rol oynadığını vurguladı.

Spor gazetesi L'Equipe'in "Lille, Yılmaz'ın 2 golüyle Lens'i yendi ve liderliğini korudu" başlıklı haberinde Burak Yılmaz'ın maçta yıldızlaştığı vurgulandı. Haberde, Burak Yılmaz'ın maçın adamı ve Lille takımının başarısının temel aktörü olduğunun altı çizildi.

dergisi, "Burak Yılmaz Lens'i nakavt etti, Lille'in şampiyonluğuna 2 maç kaldı" başlığını kullandı. Haberde, bu karşılaşmanın bir sezona damga vurduğu ve bir şampiyonluğun tarihini yazdığı kaydedilerek, Burak Yılmaz'ın bu maçta ön plana çıktığı vurgulandı. "Elbette Burak Yılmaz, maçında ve daha genel olarak Ligue 1'de başladığından bu yana zihinlere damga vurdu. Elbette olmadan buraya gelemezdi" değerlendirmesinde bulunulan haberde, Burak Yılmaz, Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu ile karşılaştırılırken, Burak'ın sakatlığı nedeniyle neredeyse iki ay sahalardan uzak kalmasına rağmen 'den daha fazla gol attığı belirtildi.

Haberde, "Kim sezonun gidişatını Kral'dan daha fazla değiştirebildiğini iddia edebilir?" sorusu yöneltildi. Lille'in karşısında şampiyonluğu kaybettiğine inanıldığı anda Burak Yılmaz'ın attığı gollerle oyunu tersine çevirdiği vurgulandı.

"BURAK YILMAZ'A TEŞEKKÜR EDEBİLİR"

kanalının internet sitesindeki haberinde, "Şampiyonluğa yakın olan Lille, 2 gol atan Burak Yılmaz'a teşekkür edebilir" yorumu yapıldı. Ülkenin en önemli gazetelerinden 'nun haberinde de Burak Yılmaz'ın Lille takımının son yıllarda transfer ettiği en iyi futbolcu olduğu belirtilerek, "Lille onun sayesinde Fransa şampiyonluğuna doğru ilerliyor" ifadesi kullanıldı.

"LOKOMOTİFİN ADI BURAK YILMAZ"

gazetesinin haberinde, "Dördüncü şampiyonluğa götüren bu trende lokomotifin adı Burak Yılmaz" değerlendirmesine yer verildi. Haberde, Lille'in Nice, Lyon ve Lens'i Burak Yılmaz'ın golleriyle mağlup ettiği belirtildi. Lille'in Burak Yılmaz ile 2011'den bu yana ilk şampiyonluk kupasını müzesine götürmenin yolunda olduğu vurgulandı.

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