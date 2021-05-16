İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Aston Villa maçı 16 Mayıs Pazar günü saat 14:00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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