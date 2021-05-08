08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Inter 5 - 1 Sampdoria (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Inter ile Sampdoria karşı karşıya geldi. Daha önce şampiyonluğunu ilan eden Inter, Sampdoria karşısında da adeta şov yaptı ve maçı 5-1 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Inter ile Sampdoria kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Inter, sahasında Sampdoria kalesine de gol olup yağdı ve maçı 5-1 kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren goller 4'te Gagliardini, 26 ve 36'da Alexis Sanchez, 61'de Pinamonti ve 70'te Lautaro Martinez'den geldi. Sampdoria'nın tel golünü ise 35'te Balde kaydetti.
Bu sonuçla Inter puanını 85'e yükseltirken, Sampdoria ise 45 puanda kaldı.
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