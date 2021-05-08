08 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Inter 5 - 1 Sampdoria (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyon evinde şov yaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Inter ile karşı karşıya geldi. Daha önce şampiyonluğunu ilan eden Inter, Sampdoria karşısında da adeta şov yaptı ve maçı 5-1 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Inter ile kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Inter, sahasında Sampdoria kalesine de gol olup yağdı ve maçı 5-1 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren goller 4'te , 26 ve 36'da , 61'de ve 70'te 'den geldi. Sampdoria'nın tel golünü ise 35'te kaydetti.

Bu sonuçla Inter puanını 85'e yükseltirken, Sampdoria ise 45 puanda kaldı.

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