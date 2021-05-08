PSG Neymar'ın sözleşmesini uzattı!

Fransa Ligue 1'de lider Lille'in arkadasında 2. sırada bulunan Paris Saint-Germain, iç transferde mutlu sona ulaştı. PSG, dünyaca ünlü yıldızı Neymar'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattığını açıkladı.

2017 yazında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e (PSG) 222 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Neymar, Paris temsilcisiyle 2022'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Adı Barcelona ile de anılan Brezilyalı yıldız, kulübüyle olan sözleşmesini 30 Haziran 2025'e kadar uzattı. Neymar, bu sezon takımıyla çıktığı 27 maçta 15 gol 10 da asist kaydetti.

NEYMAR: BURADA DAHA ÇOK KUPA KAZANMAYI UMUYORUM

Sözleşmesini yeniledikten sonra Fransız kulübünün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Neymar, "Paris'te çok mutluyum. Bu kulübün bir parçası olmaktan, bu oyuncularla çalışmaktan ve bu kulübün tarihinin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bunlar beni büyük projeye daha fazla inandıran şeyler. Bu yüzden sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum. Burada daha çok kupa kazanmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransız basınında yer alan haberlere göre Neymar, vergilerin düşülmesinin ardından yıllık net olarak 30 milyon Euro ücret kazanacak.

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