08 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

PSG Neymar'ın sözleşmesini uzattı!

Ve Neymar imzayı attı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

Fransa Ligue 1'de lider 'in arkadasında 2. sırada bulunan Paris Saint-Germain, iç transferde mutlu sona ulaştı. , dünyaca ünlü yıldızı 'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattığını açıkladı.

2017 yazında 'dan Paris Saint-Germain'e () 222 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan , Paris temsilcisiyle 2022'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Adı Barcelona ile de anılan Brezilyalı yıldız, kulübüyle olan sözleşmesini 30 Haziran 2025'e kadar uzattı. Neymar, bu sezon takımıyla çıktığı 27 maçta 15 gol 10 da asist kaydetti.

NEYMAR: BURADA DAHA ÇOK KUPA KAZANMAYI UMUYORUM

Sözleşmesini yeniledikten sonra Fransız kulübünün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Neymar, "Paris'te çok mutluyum. Bu kulübün bir parçası olmaktan, bu oyuncularla çalışmaktan ve bu kulübün tarihinin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bunlar beni büyük projeye daha fazla inandıran şeyler. Bu yüzden sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum. Burada daha çok kupa kazanmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransız basınında yer alan haberlere göre Neymar, vergilerin düşülmesinin ardından yıllık net olarak 30 milyon Euro ücret kazanacak.

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