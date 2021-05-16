Lille - St. Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig

Fransa Ligue 1'de Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile St. Etienne karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Öte yandan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in bugün süre alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Peki, Lille - St. Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 37. haftasında Lille ile St. Etienne karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lille - St. Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - ST. ETIENNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - St. Etienne maçı 16 Mayıs Pazar günü saat 22:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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