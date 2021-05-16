16 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lille - St. Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig

Lille - St. Etienne maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 Giriş Tarihi: 16.05.2021

'de , ve 'in formasını giydiği ile St. Etienne karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Öte yandan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in bugün süre alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Peki, Lille - St. Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 37. haftasında ile St. Etienne karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lille - St. Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - ST. ETIENNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - St. Etienne maçı 16 Mayıs Pazar günü saat 22:00'de 'te canlı yayınlanacak.

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