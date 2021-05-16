Athletic Bilbao 0-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid deplasmanda Athletic Bilbao'yu 68. dakikada Nacho'nun kaydettiği golle 1-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Athletic Bilbao ile Real Madrid kozlarını paylaştı. San Mames'te oynanan mücadelede Mateu Lahoz düdük çaldı. Zorlu karşılaşmayı 1-0 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu ve lider Atletico Madrid'i takibini sürdürdü. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 68. dakikada Nacho kaydetti.
BILBAO 89'DA KIZARDI!
Athletic Bilbao'nun yıldız futbolcusu Raul Garcia, 89. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetle puanını 81'e yükselten Real Madrid, son hafta öncesi 83 puanlı lider Atletico Madrid'i takibe devam etti.
La Liga'nın son haftasında Real Madrid evinde Villarreal'i konuk edecek. Atletico Madrid ise deplasmanda Valladolid ile karşılaşacak.
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