16 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Athletic Bilbao 0-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Real Madrid takibini sürdürdü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

'nın 37. haftasında deplasmanda 'yu 68. dakikada Nacho'nun kaydettiği golle 1-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.

'da heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'te oynanan mücadelede düdük çaldı. Zorlu karşılaşmayı 1-0 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu ve lider 'i takibini sürdürdü. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 68. dakikada Nacho kaydetti.

BILBAO 89'DA KIZARDI!

Athletic Bilbao'nun yıldız futbolcusu , 89. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetle puanını 81'e yükselten Real Madrid, son hafta öncesi 83 puanlı lider Atletico Madrid'i takibe devam etti.

'nın son haftasında Real Madrid evinde 'i konuk edecek. Atletico Madrid ise deplasmanda ile karşılaşacak.

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