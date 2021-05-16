Liverpool'dan Ozan Kabak kararı! Satınalma opsiyonu...
Milli futbolcumuz Ozana Kabak'ın, Liverpool'da kalıp kalmayacağı belli oldu. Klopp'un gözüne girmeye başaran genç stoperin yüksek bonservis bedeli olduğu gerekçesiyle kadroya dahil edilmeyeceği iddia edildi.
Liverpool'un kadrosuna devre arasında katılan Ozan Kabak, defans bölgesindeki sakatlıklar dolayısıyla oluşan krizi çözmesi adına Schalke'den takıma dahil olmuştu. Birçok maçta iyi performans sergileyen yıldız futbolcu teknik direktör Jurgen Klopp'un da gözüne girmeyi başarmıştı. Kloop, Ozan'dan memnun olduğunu her fırsatta dile getirse de ekonomik koşullar nedeniyle Liverpool'un milli futbolcumuzun 18 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi.
PREMİER LİG'DE KALABİLİR
İngiliz basını Bundesliga'da küme düşen Schalke'ye geri dönecek olan Ozan Kabak'ın başka bir takımla Premier Lig'de kayerine devam edebileceğine inanıyor. Nitekim, Liverpool'un transferden vazgeçmesiyle diğer Premier Lig ekiplerinin alarma geçeceğinden bahsedildi.
13 MAÇTA OYNADI
Milli futbolcumuz Ocak ayında transfer olduğu İngiliz devinde 9 Premier Lig ve 4 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 13 maçta boy gösterdi.
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