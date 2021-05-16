16 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool'dan Ozan Kabak kararı! Satınalma opsiyonu...

Liverpool'dan Ozan kararı! Satınalma opsiyonu...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.05.2021

Milli futbolcumuz 'ın, 'da kalıp kalmayacağı belli oldu. 'un gözüne girmeye başaran genç stoperin yüksek bonservis bedeli olduğu gerekçesiyle kadroya dahil edilmeyeceği iddia edildi.

'un kadrosuna devre arasında katılan , defans bölgesindeki sakatlıklar dolayısıyla oluşan krizi çözmesi adına 'den takıma dahil olmuştu. Birçok maçta iyi performans sergileyen yıldız futbolcu teknik direktör Jurgen 'un da gözüne girmeyi başarmıştı. Kloop, Ozan'dan memnun olduğunu her fırsatta dile getirse de ekonomik koşullar nedeniyle Liverpool'un milli futbolcumuzun 18 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi.

PREMİER LİG'DE KALABİLİR

basını 'da küme düşen Schalke'ye geri dönecek olan Ozan Kabak'ın başka bir takımla 'de kayerine devam edebileceğine inanıyor. Nitekim, Liverpool'un transferden vazgeçmesiyle diğer Premier Lig ekiplerinin alarma geçeceğinden bahsedildi.

13 MAÇTA OYNADI

Milli futbolcumuz Ocak ayında transfer olduğu İngiliz devinde 9 Premier Lig ve 4 olmak üzere 13 maçta boy gösterdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Serdar'dan gol şov! Serdar'dan gol şov!
Tottenham rahat kazandı! Tottenham rahat kazandı!
Lille - St. Etienne maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Lille - St. Etienne maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör