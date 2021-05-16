16 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Serdar Dursun'un 4 gol attığı maçta Darmstadt 98 Heidenheim'ı 5-1 mağlup etti!

Serdar Dursun şov sürüyor! Almanya'yı salladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 Giriş Tarihi: 16.05.2021

'de forması giyen , takımının 'ı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 4 gol kaydetti.

'de forması giyen , bugün ağlarında 4 gol bıraktı, takımı ise 5-1 kazandı.

Ligin 33'üncü hafta maçında Heidenheim'ı konuk eden Darmstadt 98 sahadan 5-1 kazanırken Serdar Dursun 4 gol atarak maçın yıldızı oldu.

29 yaşındaki golcü oyuncu 40, 54, 59 ve 83'üncü dakikalarda gol sevinci yaşarken Darmstadt'ın diğer golünü ise 18'inci dakikada kaydetti. Serdar Dursun bu sezon ligde 32 maçta 25 gol atarken 6 da asist yaptı.
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