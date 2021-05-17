17 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lille 0-0 Saint-Etienne (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa'da şampiyon son haftaya kaldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 Giriş Tarihi: 17.05.2021

'in 37. haftasında sahasında ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından şampiyonluk son haftaya kaldı. Milli futbolcularımız , ve 'nın formasını giydiği Lille son maçını kazanırsa şampiyon olacak.

'in 37'nci haftasında , evinde ağırladığı ile 0-0 berabere kaldı ve ligin son haftasına 80 puanla en yakın takipçisi 'nin 1 puan önünde girdi. 'nun ise 3 puan önünde yer alıyor.

Ligin son haftasında Lille, deplasmanına çıkacak. PSG ise deplasmanında galibiyet arayacak. Matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdüren Monaco ise 'e karşı 3 puan mücadelesi verecek.

PSG VE MONACO KAZANDI

Lille'in en yakın rakibi PSG de misafir ettiği 'i 4-0 mağlup ederek puanını 79'a yükseltirken şampiyonluk şansını ligin son haftasına taşıdı. Ligde 3'üncü sırada yer alan Monaco ise 'i 2-1 mağlup ederek puanını 77 yaparken küçük de olsa şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Fransa Ligue 1'de puan eşitliği durumunda genel averaja bakılıyor. Lille gelecek hafta karşılaşacağı Angers'i mağlup ederse şampiyonluğunu kutlayacak, diğer sonuçlarda ise rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.
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