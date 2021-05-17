17 Mayıs 2021, Pazartesi
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Ligin son haftasında Lille, Angers deplasmanına çıkacak. PSG ise Brest deplasmanında galibiyet arayacak. Matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdüren Monaco ise Lens'e karşı 3 puan mücadelesi verecek.
PSG VE MONACO KAZANDI
Lille'in en yakın rakibi PSG de misafir ettiği Reims'i 4-0 mağlup ederek puanını 79'a yükseltirken şampiyonluk şansını ligin son haftasına taşıdı. Ligde 3'üncü sırada yer alan Monaco ise Rennes'i 2-1 mağlup ederek puanını 77 yaparken küçük de olsa şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Fransa Ligue 1'de puan eşitliği durumunda genel averaja bakılıyor. Lille gelecek hafta karşılaşacağı Angers'i mağlup ederse şampiyonluğunu kutlayacak, diğer sonuçlarda ise rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.
Lille 0-0 Saint-Etienne (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa Ligue 1'in 37. haftasında Lille sahasında Saint-Etienne ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından şampiyonluk son haftaya kaldı. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille son maçını kazanırsa şampiyon olacak.
Fransa Ligue 1'in 37'nci haftasında Lille, evinde ağırladığı Saint-Etienne ile 0-0 berabere kaldı ve ligin son haftasına 80 puanla en yakın takipçisi PSG'nin 1 puan önünde girdi. Monaco'nun ise 3 puan önünde yer alıyor.
Ligin son haftasında Lille, Angers deplasmanına çıkacak. PSG ise Brest deplasmanında galibiyet arayacak. Matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdüren Monaco ise Lens'e karşı 3 puan mücadelesi verecek.
PSG VE MONACO KAZANDI
Lille'in en yakın rakibi PSG de misafir ettiği Reims'i 4-0 mağlup ederek puanını 79'a yükseltirken şampiyonluk şansını ligin son haftasına taşıdı. Ligde 3'üncü sırada yer alan Monaco ise Rennes'i 2-1 mağlup ederek puanını 77 yaparken küçük de olsa şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Fransa Ligue 1'de puan eşitliği durumunda genel averaja bakılıyor. Lille gelecek hafta karşılaşacağı Angers'i mağlup ederse şampiyonluğunu kutlayacak, diğer sonuçlarda ise rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.
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