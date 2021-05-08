Son dakika spor haberleri: Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Borussia Dortmund gol düellosu şeklinde geçen mücadelede Leipzig'i 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Almanya Bundesliga'da büyük heyecan 32. hafta karşılaşmaları ile devam etti. Borussia Dortmund zorlu karşılaşmada sahasında Leipzig'i konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede ev sahibi takı rakibini 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından Bayern Münih Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan etti.



Ev sahibi takımın gollerini; 7. dakikada Marco Reus, 51 ve 87. dakikalarda ise Jadon Sancho kaydetti.

Konuk takımın golleri 61. dakikada Lukas Klostermann ve 77. dakikada Dani Olmo'dan geldi.



Bu sonucun ardından Borussia Dortmund 58 puana yükselirken, Leipzig 64 puanda kaldı.

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