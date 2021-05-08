08 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund 3-2 Leipzig (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gol düellosunda kazanan Dortmund!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'nın 32. haftasında  gol düellosu şeklinde geçen mücadelede 'i 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

'da büyük heyecan 32. hafta karşılaşmaları ile devam etti. zorlu karşılaşmada sahasında 'i konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede ev sahibi takı rakibini 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından 'da şampiyonluğunu ilan etti.

Ev sahibi takımın gollerini; 7. dakikada , 51 ve 87. dakikalarda ise kaydetti.

Konuk takımın golleri 61. dakikada ve 77. dakikada 'dan geldi.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund 58 puana yükselirken, Leipzig 64 puanda kaldı.

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