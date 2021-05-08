Barcelona 0-0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 0-0 berabere kalarak liderliğe yükselme şansını tepti.
La Liga'nın 35. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Barcelona ile Atletico Madrid, Camp Nou'da kozlarını paylaştı. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Barcelona bu sonuçla puanını 75'e çıkararak liderliğe yükselme şansını tepti. Atletico Madrid ise puanını 77'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu.
La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, 11 Mayıs Salı günü TSİ 23.00'te Levante'ye konuk olacak. Atletico Madrid ise 12 Mayıs Çarşamba günü TSİ 23.00'te sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak.
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