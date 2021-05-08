08 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona 0-0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Barça liderlik şansını tepti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

İspanya 'nın 35. haftasında , sahasında ile 0-0 berabere kalarak liderliğe yükselme şansını tepti.

'nın 35. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta ile , 'da kozlarını paylaştı. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Barcelona bu sonuçla puanını 75'e çıkararak liderliğe yükselme şansını tepti. Atletico Madrid ise puanını 77'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu.

La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, 11 Mayıs Salı günü TSİ 23.00'te 'ye konuk olacak. Atletico Madrid ise 12 Mayıs Çarşamba günü TSİ 23.00'te sahasında 'ı ağırlayacak.

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