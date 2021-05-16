16 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Atletico Madrid - Osasuna maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 Giriş Tarihi: 16.05.2021

'da şampiyonluk yarışı tam gaz! ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETICO MADRID - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Osasuna maçı 16 Mayıs Pazar günü saat 19:30'da 'ta canlı yayınlanacak.

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