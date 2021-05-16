İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı tam gaz! Atletico Madrid ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Atletico Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Atletico Madrid ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Atletico Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETICO MADRID - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Osasuna maçı 16 Mayıs Pazar günü saat 19:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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