Chelsea-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'deki Londra derbisinde Chelsea ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Peki, Chelsea-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Chelsea-Arsenal maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Arsenal'i konuk edecek. Dev maç öncesi Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı devam ediyor. Maviler aynı zamanda bu sezon Manchester City ile Devler Ligi'nde final müsabakasına da çıkacak. Peki, futbolseverlerin merakla beklediği Chelsea-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yanıtı...
CHELSEA-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Chelsea'nin Stamford Bridge'de Arsenal'i konuk edeceği maç TSİ 22.15'te başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
CHELSEA-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rudiger; James, Jorginho, Gilmour, Chilwell; Hudson-Odoi, Mount; Havertz
Arsenal: Leno; Chambers, Holding, Gabriel, Tierney; Partey, Elneny; Pepe, Odegaard, Aubameyang; Lacazette
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