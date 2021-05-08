Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Sheffield United ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Manchester City - Chelsea maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.
MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Manchester City: Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Mendy, Rodri, İlkay, Foden, De Bruyne, İlkay, Agüero
Chelsea: Mendy, Zouma, Silva, Rüdiger, James, Alonso, Kante, Jorginho, Mount, Pulusic, Havertz
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