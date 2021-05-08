08 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Manchester City - Chelsesa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Chelsea maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, , Rodri, İlkay, Foden, De Bruyne, İlkay, Agüero

Chelsea: Mendy, Zouma, Silva, Rüdiger, James, Alonso, , Jorginho, Mount, Pulusic, Havertz

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