16 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona 1-2 Celta Vigo (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Barcelona şansını kaybetti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

'da 37. haftasında 1-0 öne geçtiği karşılaşmada 'ya 2-1 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybetti.

'da 37. hafta karşılaşmasında , 'yu ağırladı.

'da oynanan müsabaka, Celta Vigo'nun 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Barcelona, bitime 1 hafta kala şampiyonluk şansını kaybetti.

Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri 38. ve 89. dakikalarda attı. Ev sahibi Barcelona'nın tek sayısını ise 28. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 3 maçtır kazanamayan Barcelona, 76 puanla 3. sırada yer aldı. Üst üste 5. galibiyetini ala Celta Vigo ise 53 puanla 8. sırada yer buldu.

Barcelona, gelecek hafta deplasmanına çıkacak. Celta Vigo ise 'i konuk edecek.

07/08'DEN BERİ İLK KEZ

Barcelona, 2007/08 sezonundan itibaren ilk kez ilk 2 sıranın dışında kaldı.

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