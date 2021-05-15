15 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: İsveç'e EURO 2020 öncesi Zlatan Ibrahimovic'ten kötü haber!

İsveç'e kötü haber! Ibrahimovic...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

ekiplerinden forması giyen Zlatan Ibrahimovic, bir diz sakatlığı yaşamıştı. İsveçlı oyuncu öncesi bu şok sakatlık sebebiyle, milli takım kadrosundan çıkarıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

. Futbol Ligi (Serie A) ekibi 'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, dizindeki sakatlık sebebiyle 'nda () forma giyemeyecek.

EURO 2020'de oynayabilmek için 2016 yılında bıraktığı milli takıma geri dönen Ibrahimovic'ten ülkesine kötü haber geldi.

, dizinden sakatlığı bulunan tecrübeli futbolcunun, şampiyonaya katılamayacağını teknik direktör 'a bildirdiğini açıkladı.

39 yaşında olmasına rağmen bu sezon Milan'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ibrahimovic, kulübüyle sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı.

118 maçta attığı 62 golle Milli Takımı'nın en skorer ismi olan Ibrahimovic, 'nın ardından milli takım kariyerini noktalamıştı.



Kaynak: AA
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