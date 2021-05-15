Son dakika spor haberi: İsveç'e EURO 2020 öncesi Zlatan Ibrahimovic'ten kötü haber!
İtalya Ligi ekiplerinden Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic, bir diz sakatlığı yaşamıştı. İsveçlı oyuncu EURO 2020 öncesi bu şok sakatlık sebebiyle, milli takım kadrosundan çıkarıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, dizindeki sakatlık sebebiyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) forma giyemeyecek.
EURO 2020'de oynayabilmek için 2016 yılında bıraktığı milli takıma geri dönen Ibrahimovic'ten ülkesine kötü haber geldi.
İsveç Futbol Federasyonu, dizinden sakatlığı bulunan tecrübeli futbolcunun, şampiyonaya katılamayacağını teknik direktör Janne Andersson'a bildirdiğini açıkladı.
39 yaşında olmasına rağmen bu sezon Milan'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ibrahimovic, kulübüyle sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı.
118 maçta attığı 62 golle İsveç Milli Takımı'nın en skorer ismi olan Ibrahimovic, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından milli takım kariyerini noktalamıştı.
Kaynak: AA
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